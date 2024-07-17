Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 10:08
işçiden memuriyete geçiş?
merhaba ben 4yıldır il Özel idaresinde şirket üzerinden işçi olarak çalışıyorum. Memuriyete nasıl geçebilirim?

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

Sözlük

how i met your mother 1 element uydurmak 1 özgüveni olmayan insan 1 bütün acılar korkaktır 1 yıllar sürmesi 2 Kötü insanlara iyi davranmak 4 zaytung 1 sıkılmak 1 Jim Carrey 1 filtre kahve 2

Son Haberler

Sarıgül: O montaj video için yargı önünde hesaplaşacağızTürkiye'de haziranda 79 bin 313 konut satıldıAltının gramı 2 bin 626 liradan işlem görüyorHayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktıGaybubet evinden aranan binbaşı ve üsteğmen çıktı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör