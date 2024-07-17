KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 10:26
Lisans bölümü okurken önlisans KPSS giren arkadaşlar lütfen bana yardımcı olabilir mi?

Merhaba önlisans mezun oldum şimdi dgs veya yks ile lisans aöf kayıt olucam askerlik tecil için ama önlisans mezun olduğum bölümden yine önlisans Kpss girip atanabilirim değilmi lisans bölümünü bitirmecem sadece askerlik tecil için kayıt olucam bu durumda olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim lütfen

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