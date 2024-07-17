Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 10:36
boşanma sonrası tayin
merhaba ben bazı sorunlar nedeyile eşimle bosanacam acaab kütüğüme bağlı olan büyük şehire boşandıktan sonra atanabirmiyim çalıştığım yer 5 yıllık bir şehir ben 3 yilid doldrudum. Bilgi verirmisniz

erkn055
Aday Memur
17 Temmuz 2024 10:39
tercih yaptırıyorlar 7 tane şansına devrem

erkn055
Aday Memur
17 Temmuz 2024 10:40
çocuk varsa çok uzağa gitme yoksa her yer senin
erkn055, 28 dk. önce
tercih yaptırıyorlar 7 tane şansına devrem

QURESMAM
Aday Memur
17 Temmuz 2024 10:41
tercihse bana gülmez o devrem dilekçeye acaba mazsrtler bildrisem yinede tercih mi yaptırlar

QURESMAM
Aday Memur
17 Temmuz 2024 10:42
eşim Baska şehirde çekişmeli bosnaicaz galiba cocukvar ama benim memleketimde gorrv yapmam lazm bilmiyorum ki

erkn055
Aday Memur
17 Temmuz 2024 10:45
bayan personel istediği yere gidiyor ama erkek personel tercih yapıyor
QURESMAM, 26 dk. önce
tercihse bana gülmez o devrem dilekçeye acaba mazsrtler bildrisem yinede tercih mi yaptırlar
Toplam 5 mesaj

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