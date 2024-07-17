Atama olacak mı

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda alınan tasarruf tedbirleri ile ilgili konuştu. Yılmaz, "'Kamuya eleman alınmayacak' diye bir şey söz konusu değil. Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek." dedi." 17 May 2024

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda alınan tasarruf tedbirleri ile ilgili konuştu. Yılmaz, "'Kamuya eleman alınmayacak' diye bir şey söz konusu değil. Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek." dedi." 17 May 2024