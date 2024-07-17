KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 10:36
Atama olacak mı

Alımlar azalır mı kamu tasarruf tedbirleri kamu alımını ne ölçüde etkiler?


LindaLimonata
17 Temmuz 2024 10:39
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda alınan tasarruf tedbirleri ile ilgili konuştu. Yılmaz, "'Kamuya eleman alınmayacak' diye bir şey söz konusu değil. Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek." dedi." 17 May 2024
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