KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 10:48
Kedinin kolda bıraktığı izler

Merhaba iyi günler polislik ve astsubaylığı ne zamandır istiyordum ve sonunda puanım tuttu fakat kedimin kolumda yaptığı cırmık izleriyle alakalı endişelerim var herhangi bir sorun olur mu? Alttaki yeni oldu bazen tırnaklarını kesmeyi unutuyoruz biraz da fazla sevince böyle davranıyor huysuz ama başvurup mülakata gidene akdar uzak duracağım.

https://resmim.net/i/WHAYy2


Emoo00
17 Temmuz 2024 12:26

Abilerim hiç bilgisi olan yok mu

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