KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 10:48
Kolumun üstünde kedimin yaptığı bazı izler

Merhaba iyi günler polislik ve astsubaylığı ne zamandır istiyordum ve sonunda puanım tuttu fakat kedimin kolumda yaptığı cırmık izleriyle alakalı endişelerim var herhangi bir sorun olur mu? Alttaki yeni oldu bazen tırnaklarını kesmeyi unutuyoruz biraz da fazla sevince böyle davranıyor huysuz ama başvurup mülakata gidene akdar uzak duracağım.

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