KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 11:04
Önlisans mezunu Lisans okurken lisans KPSS girdi şimdi ön lisans KPSS girebilir mi

Hayırlı günler arkadaşım ön lisans mezunu oldu sonra Lisans kazandı kayıt oldu sonra lisans kpss girdi şimdide ön lisans KPSS girebilir mi bilen biri aydınlatırsa çok çok sevinirim


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 11:53

Lisans kpss 2020 de girdi en son


Dgncnns
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:28
emin olmamak ile beraber eğer ki lisans kpss ye girersen bir daha diğer kpss türlerine başvuru yapamıyorsun diye biliyorum
Osmanbiter729, 1 saat önce

Lisans kpss 2020 de girdi en son


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:40

Ama ön lisans mezun kişi lisans okurken ve lisans kpss girmemiş olan ve lisans mezunu olmayan ön lisans KPSS istediği gibi girer değilmi

Dgncnns, 36 dk. önce
emin olmamak ile beraber eğer ki lisans kpss ye girersen bir daha diğer kpss türlerine başvuru yapamıyorsun diye biliyorum

Dgncnns
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:42
lisans kpss ye girmezse evet onlisans mezunu birisi lisans okusa bile onlisans kpss ye girebilir
Osmanbiter729, 24 dk. önce

Ama ön lisans mezun kişi lisans okurken ve lisans kpss girmemiş olan ve lisans mezunu olmayan ön lisans KPSS istediği gibi girer değilmi


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:56

Hocam peki bu lisans okuyan önlisans Kpss girebilir bilgisinin resmi olarak nerede bulabilirim acaba kılavuz mevzuat nerelerde var

Osmanbiter729, 24 dk. önce

Ama ön lisans mezun kişi lisans okurken ve lisans kpss girmemiş olan ve lisans mezunu olmayan ön lisans KPSS istediği gibi girer değilmi


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 13:00

Hocam peki bu lisans okuyan önlisans Kpss girebilir bilgisinin resmi olarak nerede bulabilirim acaba kılavuz mevzuat nerelerde var

Dgncnns, 22 dk. önce
lisans kpss ye girmezse evet onlisans mezunu birisi lisans okusa bile onlisans kpss ye girebilir

Dgncnns
Aday Memur
17 Temmuz 2024 13:02
onlisans mezunuysan okuduğun için o hakkın ölmez
Osmanbiter729, 4 dk. önce

Hocam peki bu lisans okuyan önlisans Kpss girebilir bilgisinin resmi olarak nerede bulabilirim acaba kılavuz mevzuat nerelerde var

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Lisans okuyan kişi önlisans KPSS'ye girebilir mi (önlisans mezunum)Önlisans mezunu Lisans okurken lisans KPSS girdi şimdi ön lisans KPSS girebilir miBakanlıklar mı ,üniversite mi?3292 - MekatronikEvrak tesliminden sonra ne zaman işe başlanılır ?3003,3001 tercih verceklerAtanmış ama işe başlatılmamışTürkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük HaklarıHat Bakım Onarım MemuruTCDD Hat Bakım 3293 3292 3297

Sözlük

haklı olduğu halde susan insan 2 gitmek 2 KIZ İSTEME 1 Farid farjad 1 Kalp neden kırılır? 2 another love 1 İçinden geleni söyle 2 how i met your mother 1 küba 1 evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1

Son Haberler

'Sağlık sektörünü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istiyoruz'Kayınvalide ve damadı, polisin takibi ile dolandırılmaktan kurtulduHayvancılığa yeni destek modeli geliyorİç Anadolu ile Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıİkinci el online oto satışları azaldı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör