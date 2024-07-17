KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 11:04
Önlisans mezunu Lisans okurken lisans KPSS' ye girdi şimdi önlisans KPSS'ye girebilir mi?

Hayırlı günler arkadaşım ön lisans mezunu oldu sonra Lisans kazandı kayıt oldu sonra lisans kpss girdi şimdide ön lisans KPSS girebilir mi bilen biri aydınlatırsa çok çok sevinirim


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 11:53

Lisans kpss 2020 de girdi en son


Dgncnns
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:28
emin olmamak ile beraber eğer ki lisans kpss ye girersen bir daha diğer kpss türlerine başvuru yapamıyorsun diye biliyorum
Osmanbiter729, 8 saat önce

Lisans kpss 2020 de girdi en son


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:40

Ama ön lisans mezun kişi lisans okurken ve lisans kpss girmemiş olan ve lisans mezunu olmayan ön lisans KPSS istediği gibi girer değilmi

Dgncnns, 8 saat önce
emin olmamak ile beraber eğer ki lisans kpss ye girersen bir daha diğer kpss türlerine başvuru yapamıyorsun diye biliyorum

Dgncnns
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:42
lisans kpss ye girmezse evet onlisans mezunu birisi lisans okusa bile onlisans kpss ye girebilir
Osmanbiter729, 8 saat önce

Ama ön lisans mezun kişi lisans okurken ve lisans kpss girmemiş olan ve lisans mezunu olmayan ön lisans KPSS istediği gibi girer değilmi


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:56

Hocam peki bu lisans okuyan önlisans Kpss girebilir bilgisinin resmi olarak nerede bulabilirim acaba kılavuz mevzuat nerelerde var

Osmanbiter729, 8 saat önce

Ama ön lisans mezun kişi lisans okurken ve lisans kpss girmemiş olan ve lisans mezunu olmayan ön lisans KPSS istediği gibi girer değilmi


Osmanbiter729
Aday Memur
17 Temmuz 2024 13:00

Hocam peki bu lisans okuyan önlisans Kpss girebilir bilgisinin resmi olarak nerede bulabilirim acaba kılavuz mevzuat nerelerde var

Dgncnns, 8 saat önce
lisans kpss ye girmezse evet onlisans mezunu birisi lisans okusa bile onlisans kpss ye girebilir

Dgncnns
Aday Memur
17 Temmuz 2024 13:02
onlisans mezunuysan okuduğun için o hakkın ölmez
Osmanbiter729, 7 saat önce

Hocam peki bu lisans okuyan önlisans Kpss girebilir bilgisinin resmi olarak nerede bulabilirim acaba kılavuz mevzuat nerelerde var

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Lisans okuyan kişi önlisans KPSS'ye girebilir mi (önlisans mezunum)Önlisans mezunu Lisans okurken lisans KPSS' ye girdi şimdi önlisans KPSS'ye girebilir mi?Bakanlıklar mı ,üniversite mi?3292 - MekatronikLisans bölümü okurken önlisans KPSS giren arkadaşlar lütfen bana yardımcı olabilir mi?Evrak tesliminden sonra ne zaman işe başlanılır ?3003,3001 tercih verceklerTürkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğüAtanmış ama işe başlatılmamış3001 Memur

Sözlük

müslüman aile doğum kontrolü yapamaz 1 naime bahadır çifti 1 şu an çalan şarkı 5 haklı olduğu halde susan insan 2 Kötü insanlara iyi davranmak 7 starbucks vs kahve dünyası 1 sıkılmak 1 Kalp neden kırılır? 2 can dostum 2 severek ayrılanlar 1

Son Haberler

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?Aranan şahıs bahçedeki halının altında yakalandıTÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldıAnaokulunda tepki çeken görüntüler! Öğretmenler komplo kurdu iddiasıKazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör