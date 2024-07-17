Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 11:06
Temmuz maaş farkları ne zaman yatar?

Arkadaşlar maaş farkları tahmini ne zaman yatar


Nedeyimki
Memur
17 Temmuz 2024 11:13

Meslekte ilk senen değilse bilmen lazım genelde 25 ine kadar yatıyor.


Police444
Memur
17 Temmuz 2024 11:16

Ocaktaki erken yatmıştı sanki

Nedeyimki, 2 saat önce

Meslekte ilk senen değilse bilmen lazım genelde 25 ine kadar yatıyor.


kaptan34m
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 11:23
evet kardesim merak edip Ben biraz once hesap hareketlerine gecmisin baktim 19 ocak da yatmis yatar bence bu hafta cogu ile
Police444, 2 saat önce

Ocaktaki erken yatmıştı sanki


Piyasadan
Aday Memur
17 Temmuz 2024 11:24

Cuma bazı illerde yatmaya başlar pazartesi devam eder salı çoğu yerde tamamlanır

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