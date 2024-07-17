KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Temmuz 2024 11:15
Dava için Avukat Tavsiyesi

ASEM kazanmıştım fakat A16F1'den elendim. İtiraza gittim fakat çok ümidim yok. Bir kaç kişinin davayı kazanıp hakkını geri aldığını okudum. Kimseyi tanımam etmem süreci de çok bilmem. Eğer varsa bu konuda daha önce dava açıp bu konu hakkında kazanan bir avukat tanıdığınız bildiğiniz paylaşırsanız memnun olurum.


ByAstsubay
Memur
17 Temmuz 2024 11:24
hastalığın tam.olarak nedir ?

privaxiac
17 Temmuz 2024 12:14

Hafif depresif nöbet ve aile çevresiyle sınırlı davranış bozukluğu tanısı girmiş doktor. Zedprex 20mg'da ilaç yazmış.

ByAstsubay, 2 saat önce
hastalığın tam.olarak nedir ?

ByAstsubay
Memur
17 Temmuz 2024 12:15
daha önceden bu sorun ile ilgili doktora gidip ilaç veya tanı girdi mi
privaxiac, 50 dk. önce

Hafif depresif nöbet ve aile çevresiyle sınırlı davranış bozukluğu tanısı girmiş doktor. Zedprex 20mg'da ilaç yazmış.


privaxiac
17 Temmuz 2024 12:18

Tek seferlik bir ziyaretti. Doktordan sehven raporu istedim ama bir türlü ikna edemedim maalesef vermedi raporu. Heyete çıktım fakat onlarda güncel psikiyatrik durumumu yazmış. O da olumlu bir problem yok.

ByAstsubay, 49 dk. önce
daha önceden bu sorun ile ilgili doktora gidip ilaç veya tanı girdi mi
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Dava için Avukat Tavsiyesi

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