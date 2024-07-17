Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2024 11:29
Derece Kademede işlemlerinde Emsale Takılma

Derece Kademede işlemlerinde Emsale Takılma hakkında dava açıp kazanan varmıdır ?


Pelinin1
Memur
17 Temmuz 2024 11:50

zaten kazanan olsa kanun iptal edilirdi


beladi
17 Temmuz 2024 11:55

konu dışı olacak ama başka bir konudan dolayı şöyle izah edeyim 657 sk 71 mad 3 fıkrası uyarınca bekletilme yapıldı bununla ilgili davayı kazandık ama kanun iptal edilmedi ?

Pelinin1, 1 saat önce

zaten kazanan olsa kanun iptal edilirdi


Pelinin1
Memur
17 Temmuz 2024 12:17

Anladım, öyleyse şöyle fikrimi belirteyim, zaten yeni bir bilgi olsa bence sizin haberiniz olurdu çünkü koya hakimsiniz gibi görünüyor

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