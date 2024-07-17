KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 11:31
Türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü

3001 ile alım yapıyor. Kurum hakkında, çalışma şartları vs olarak bilgisi olan var mı?

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