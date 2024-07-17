Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Temmuz 2024 11:34
Derece Kademede işlemlerinde Emsale Takılma

Derece Kademede işlemlerinde Emsale Takılma hakkında dava açıp kazanan varmıdır ?

Çok Yazılan Konular

Hizmet Birleştirme İşlemiKadro İlanı için İkinci Resmi Gazete Kararı hakkındaBelediye ikramiye ödemesiKöpeksiz Üniversite Kampüsleri İstiyoruz.İBB Promosyon GüncellemeSultangazi belediyesi zabıta alımıÜniversitede çalışan hizmetli personel tayiniZabıta memuru

Sözlük

Akşam yatmak bilmemek 1 sağa sola bakmamak 1 another love 1 maaş 4 gitmek 2 İlk aşk 4 yıllar sürmesi 2 organik hoşaf 2 karadenizli 2 müslüman aile doğum kontrolü yapamaz 1

Son Haberler

'Sağlık sektörünü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istiyoruz'Kayınvalide ve damadı, polisin takibi ile dolandırılmaktan kurtulduHayvancılığa yeni destek modeli geliyorİç Anadolu ile Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıİkinci el online oto satışları azaldı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör