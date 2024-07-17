Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 11:54
polis sandığı temmuz zammı güncellemesi
temmuz zammı güncellemeleri temmuz zam oranina gore eksik güncellenmiş..temmuz zammından daha düşük..ilgilenen arkadaşlar bide siz bakin ::dogrumu

fırat190538
Aday Memur
17 Temmuz 2024 11:58
ağustosta temmuzun farkıda kesilecek

alimaslak
Aday Memur
17 Temmuz 2024 12:00
aidat demiyorum...toplam emeklilik yardımı güncellemesi...567.000 bine 90 bin fark eklemisler...sanki noksan gibi
fırat190538, 1 saat önce
ağustosta temmuzun farkıda kesilecek
Toplam 2 mesaj

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