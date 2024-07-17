Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 12:06
Memur zammında bi yanlışlık mı var

Arkadaşlar bana bi açıklayabilir misiniz, bu maaş zammı toplu sözleşmede 10+enflasyon farkı olarak anlaşıldı. 6 aylık Enflasyon 24,5 çıktı. Bizim zamlarında 10+14,5 olması gerekiyordu. Medyada bangır bangır 19,5 memur zammı olacak diye haberler yapıldı. Milletin tepkisi mi ölçüldü. Enflasyonun altında zam nasıl olabilir. Biz ekstra zam almıyoruz paramızın değer kaybetmemesi için enflasyonu istiyoruz. Ya enflasyonu versinler ya da bizim yönetmelikteki ekstra işlerde çalışamaz maddesini kaldırsınlar gidelim taksicilik falan yapalım.

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