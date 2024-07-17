Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Temmuz 2024 12:07
Samsung İndirimi İçin Yardım
Samsung öğretmenlere indirim yapıyor fakat meb.gov.tr tabanlı adres istiyor.Mebbis de adıma açılmış bir e-posta var fakat ne şifreyi biliyorum ne yenileyebiliyorum ne de sıfırlayabiliyorum.Yardım edebilir misiniz?

ta345
Memur
17 Temmuz 2024 12:42

öncelikle ben önermem, kullandım ve ürün aldım ama bozuk ve kutusunda parçası eksik üün gönderiyorlar demedi demeyin de siz bilirsiniz.

yalnız şu noktaya takıldım ne demek mebbiste e posta adresi var ve şifreyi bilmiyorum bilmem ne. o sizin adresiniz ve siz aldınız o adresi dolayısıyla bunun dışında bir şey olduysa başka biri hesabınıza mı girdi felan dedim ben.

neyse, gidin alacağınız ürünü görün hatta çalıştırtın üzerinde barkodu ürün nosu vs vardır mümkünse onu da alın sonra kargolatın. ürününüzü almadan önce kontrol etmenizi ve ettirmenizi öneririm farklı bir ürün gelirse de dilerseniz iade edin.

hayırlı günlerde kullanın ürününüzü.

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