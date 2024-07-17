Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
17 Temmuz 2024 12:11
Önlisanstan Kadrolu Memur Olup, Lisans Mezunu Olduktan Sonra Kadroluya Atanabilir mi?

Arkadaşlar 2020 Eylül de Önlisanstan 657 ye tabi kadrolu memur olarak atandım.

Geçen yıl lisans mezunu oldum şuan lisans kpss ile sözleşmeli pozisyonlara geçişimin mümkün olduğunu biliyorum. Ama kadrolu olarak merkezi alımla bekleme süresi olmadan başka kurumlara atanmam mümkün müdür acaba bilen biri cevaplayabilir mi ?

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