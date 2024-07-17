Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2024 12:45
SGK Becayiş

çalişilan yer : i̇stanbul maltepe sgk. ünvan : koruma ve güvenli̇k memuru. gi̇tmek i̇steni̇len yer : trabzon ri̇ze gi̇resun gümüşhane samsun bayburt tüm maddi̇ konular şahsimca karşilanacaktir ( eş tayi̇ni̇ alamadiğim i̇çi̇n becayi̇ş tek çare )

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