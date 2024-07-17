SGK Becayiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
4B den Ösym sözleşmeliye geçiş mümkün mü?Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?Üniversitede Koruma ve Güvenlik Memuru iken Başka Kuruma Mühendis Unvanına Geçiş Hk.Sözleşmeliden Kadroya 657 Den 399 a GeçişBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarMerkezi atama kazanıp gitmezsek ne olurKadroludan sozlesmeliye gecmek7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaKadrolu memur istifa
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör