Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2024 13:32
Tekniker Ek Ödemesi

Merhaba maaş robotuna baktığımda 7\1 derece kademeli ön lisans mezunu tekniker 95 gösterge/oran ile 8192 TL alıyor gözüküyor. Maaş bordromuzda ise yatan ek ödeme tutarı 7761 TL . bu sebeple arada 431 TL oluşuyor. burada maaş robotunun 95 gösterge/oranı mı yanlış yoksa bordroda mı hata var?

bilgisi olan varsa sevinirim.

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