Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Temmuz 2024 14:00
Dokapta Çalışan var mı

Arkadaşlar merkezi atama ile Dokap personel alımı yapacak, Merkezi Pirazizde gösteriyor. Kurum ile ilgili bilgisi olan ya da ulaşım nasıl sağlanıyor bilgisi olan var mı? Çalışan kimseye ulaşamadım maalesef

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)SGK Becayiş (Tek Başlık)İçişleri Bakanlığı mülakatEmsale takılmaUlaştırma Bak. yer değiştirme yönetmeliğiÜniversitede Koruma ve Güvenlik Memuru iken Başka Kuruma Mühendis Unvanına Geçiş Hk.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım bakanlığı koruyucu giyim

Sözlük

Kötü insanlara iyi davranmak 7 güne bir söz bırak 1 zaytung 1 naim süleymanoğlu 1 gül 2 ios 18 1 rafine zevk 1 element uydurmak 1 özlemek 2 gitmek 2

Son Haberler

10 yaşındaki Ferman, Van Gölü'nde boğulduMerkez Bankası rezervlerinde yeni zirveKıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı: Erdoğan KKTC'ye gidiyorIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildiİznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör