KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 14:12
Ataması çok olan bölümler

Arkadaşlar merhaba lisans mezunuyum. bu sene üni sınavına girdim ataması olan bir bölüm okuyup memur olmak istiyorum hangi bölümlerin ataması fazla tekrar hangi bölümü okumamı tavsiye edersiniz?


Farukcuk
Aday Memur
17 Temmuz 2024 14:15

İşletme


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
17 Temmuz 2024 14:51

kpssye grmedin mi

Toplam 2 mesaj

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