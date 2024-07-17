Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 14:14
Emeklilik süreci

94 yılında başladığım mesleğimi 15 Temmuz itibarı ile önce 34 gün sonra 30 gün iznimi kullanıp sonrasında 50 yaşımda emekli olacağım kısmetse. Çalış çalış nereye kadar. Artık gençlerin önünü açmak biraz da emekliliğin tadını çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Merak ettiğim bundan sonraki süreç nasıl işleyecek. Teşekkürler.

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