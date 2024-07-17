Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Temmuz 2024 14:24
Engelli yakını geçici görevlendirme

2 adet engelli çocuğum var kurum (30 km) farklı bir ilçeye geçici görevlendirebilir mi.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
17 Temmuz 2024 14:34
Amirleriniz kabul ederse her şey olur.
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