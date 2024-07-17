Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2024 14:24
CTE Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında

Merhabalar. CTE Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında ne zaman olacak diye bilgisi olan var mı? Bu yıl içinde ilan gelme durumu var mı? Bir bilgisi olan varsa veya daha sonra bilgi alınca bu konu ile paylaşabilir mi?

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