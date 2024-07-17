Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2024 14:34
LİSANS VE ÖNLİSANS MEZUNU DURUMU

Lisan mezunuyum ama 2 yıllık tıbbi sekretelerlik veya paramadik gibi bölüm bitirip kpss önlisans girme ve sonrasında atanma hakkımız varmı ?


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
17 Temmuz 2024 14:46

malasef.. Lisans bölümü mezun olmadan olsa olurdu


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
17 Temmuz 2024 14:47

özel sektörde çalışırsınız gene de iş olsun diyorsanız.

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