KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 14:39
büro personelliği ve avukat kadrosu
hem sözleşmeli büro personelliği hem de merkezi atamada kadrolu avukatlık tercihinin olumlu sonuçlanması halinde süreç nasıl ilerler? herhangi biri seçilir mi yoksa kadrolu avukatlık üst pozisyon sayılacağından onu seçmek zorunlu mu olur? teşekkür ederim.

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
17 Temmuz 2024 14:49

sözleşmeli yedekli bir alımsa sıra yedeğe geçer , diğerinde kazanıp gitmeme durumunda belirli bi süre tercih veremiyorsun hakkını kaybediyorsun diye biliyorum ama istediğini seçebilirsin bir zorunluluk olmaz


avukat0808
Aday Memur
17 Temmuz 2024 14:57

Hocam merhaba puanınız kaç acaba

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS lisansKpss 2024-HukukçularAyçiçek sorusu bazılarında fazla diye sorulmuş olabilir mi?Hatalı sorular hakkındaZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Hatalı denen sorular?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Hangi yıla benzer sizce?KPSS 2024 İptal olur mu?

Sözlük

sağa sola bakmamak 1 sıkılmak 1 gitmek 2 Kalp neden kırılır? 2 naime bahadır çifti 1 starbucks vs kahve dünyası 1 Kötü insanlara iyi davranmak 7 salı 2 özgüveni olmayan insan 1 şu an çalan şarkı 5

Son Haberler

10 yaşındaki Ferman, Van Gölü'nde boğulduMerkez Bankası rezervlerinde yeni zirveKıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı: Erdoğan KKTC'ye gidiyorIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildiİznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör