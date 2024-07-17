büro personelliği ve avukat kadrosu

hem sözleşmeli büro personelliği hem de merkezi atamada kadrolu avukatlık tercihinin olumlu sonuçlanması halinde süreç nasıl ilerler? herhangi biri seçilir mi yoksa kadrolu avukatlık üst pozisyon sayılacağından onu seçmek zorunlu mu olur? teşekkür ederim.

hem sözleşmeli büro personelliği hem de merkezi atamada kadrolu avukatlık tercihinin olumlu sonuçlanması halinde süreç nasıl ilerler? herhangi biri seçilir mi yoksa kadrolu avukatlık üst pozisyon sayılacağından onu seçmek zorunlu mu olur? teşekkür ederim.