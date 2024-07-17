Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 14:52
DHMİ görevde yükselme mevcut mu?

DHMİ arff olarak atanmayı bekliyorum kuruma girdikten sonra görevde yükselmeyle beraber AIM ünvanına geçilebilir mi?

Geçilebilirse görevde yükselme sınavı hariç başka şartları var mı?


mgkh
Aday Memur
17 Temmuz 2024 15:03

AİM GY açılmıyor.


sahinPRM
Aday Memur
17 Temmuz 2024 15:57

Peki ünvan değişikliği ile geçilebilecek bölümler nelerdir biliyor musunuz

mgkh, 5 saat önce

AİM GY açılmıyor.


fakir.adam
Şube Müdürü
17 Temmuz 2024 16:00

dmhi deyil dhmi

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