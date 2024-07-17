Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 14:52
DMHİ GÖREVDE YÜKSELME MEVCUT MU?

DHMİ arff olarak atanmayı bekliyorum kuruma girdikten sonra görevde yükselmeyle beraber AIM ünvanına geçilebilir mi?

Geçilebilirse görevde yükselme sınavı hariç başka şartları var mı?

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