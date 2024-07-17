KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 15:07
2026 KPSS

Evet. Gelelim KPSS'ye hazırlık tariflerine.

Malzemeler:

-gk alaninin her dersinden en az 10 soru bankası.

-sayisalcilar için matematik brans denemesi en az 10 tane olacak. Hız kazanmak için.

-sinava kadar her ay 1 tane paragraf kitabı bitirmek. Günde en az 50 soru çözülecek.

-çalışkan olmak ya da tembel olmamak. Armut piş ağzıma düş diyen okumadan defolsun sayfadan .

Yapilisi: hergun en az 150 soru çözülecek. Hergun genel deneme çözülecek. Piyasada deneme bırakılmayacak. Ne varsa çözüp çözüp çöp kutusuna atilarak geri dönüşüme katkı saglanacak. Ve arkadaş akraba es sevgili vs bunlara gözünüzü kulağını kapatmak.

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