Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 15:17
Cimer'e şikayet nedeniyle ifadeye çağrılma

Raporuma istinaden usulfenne sevk edildim. Buna sebep hasta olduğum için eşim kendi adına cimere şikayetten bulunup mobbing uygulandiği yazmiş ve aradan geçen 1 haftalık süreç sonuçu eşim aranıp ifade vermesi gerektiği söylenmiş bu konu hakkında bilgisi olan yada böyle bişey başina gelen varsa bilgi verebilir mi ?


Kırmızı Hap
17 Temmuz 2024 16:46

Vay be. Bekçiler usul fene sevk edilince mobbing oluyor. Biz de kafamıza falan sıkıyoruz işte.


Policeofficerr
Aday Memur
17 Temmuz 2024 18:09

Şikayeti neymiş onu dineleyecekler

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