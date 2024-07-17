Cimere Şikayet Gereği İfadeye Çağrilma

Raporuma istinaden usulfenne sevk edildim. Buna sebep hasta olduğum için eşim kendi adına cimere şikayetten bulunup mobbing uygulandiği yazmiş ve aradan geçen 1 haftalık süreç sonuçu eşim aranıp ifade vermesi gerektiği söylenmiş bu konu hakkında bilgisi olan yada böyle bişey başina gelen varsa bilgi verebilir mi ?

Raporuma istinaden usulfenne sevk edildim. Buna sebep hasta olduğum için eşim kendi adına cimere şikayetten bulunup mobbing uygulandiği yazmiş ve aradan geçen 1 haftalık süreç sonuçu eşim aranıp ifade vermesi gerektiği söylenmiş bu konu hakkında bilgisi olan yada böyle bişey başina gelen varsa bilgi verebilir mi ?