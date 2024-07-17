Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 15:17
Cimere Şikayet Gereği İfadeye Çağrilma
Raporuma istinaden usulfenne sevk edildim. Buna sebep hasta olduğum için eşim kendi adına cimere şikayetten bulunup mobbing uygulandiği yazmiş ve aradan geçen 1 haftalık süreç sonuçu eşim aranıp ifade vermesi gerektiği söylenmiş bu konu hakkında bilgisi olan yada böyle bişey başina gelen varsa bilgi verebilir mi ?

Kırmızı Hap
17 Temmuz 2024 16:46

Vay be. Bekçiler usul fene sevk edilince mobbing oluyor. Biz de kafamıza falan sıkıyoruz işte.

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