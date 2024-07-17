KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 15:23
Kpss 2024 mimarlar

2024 kpssye giren mimar arkadaşlar sinav hakkında değerlendirme yapalim, kaç net yaptiniz

Ben 93 net yaptim

Sizce bu netle atama olur sinav puani 2023 e yakin gelir mi

Sinav hakkında fikirleriniz nedir

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