Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Temmuz 2024 16:25
Mebbis İban Güncelleme
Eski okulumun ibanı var, nasıl güncellemem gerekiyor?

Datdiriditdit
Aday Memur
17 Temmuz 2024 16:47

Sınav işlemleri modülünde IBAN güncelleme sekmesinden güncelleyebilirsiniz

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