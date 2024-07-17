SUEM vs POMEM

Arkadaşlar merhaba, hayırlısı ile bu sene hem pomem hem de suem eğitimini asil olarak kazandım. Ancak iki meslekte çok farklı kulvarlarda ve bu meslek hakkında detaylı deneyim bilgi birikimine sahip arkadaşlar yardımcı olursa çok mutlu olurum. Bu iki meslek arasından hangisini neden seçmeliyim, artısı ve eksisi nelerdir? Ben çocukluk hayalim olan polislik için bu yola çıktım ancak çıktığım bu yolda jandarma mesleğinede ilgi duyup suemi kazandım. Benim jandarmaya uzak bakmamdaki tek sebep tayin durumları, gittiğimiz yerde 2-3 sene kalıp direk tayini çıkıyor diyenler var bunlar ne kadar doğru?