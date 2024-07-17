Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2024 17:04
Maaş farkım yatmayacakmış

20 Haziranda asker dönüşü göreve başladım ve maaş farkı yatmayacağı söylendi doğrumudur.Şu yazıyı paylaştılar

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2024 - 14 Temmuz 2024 maaş döneminde maaşı eski katsayı ve sözleşme ücreti üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır. Bu nedenle, 15.06.2024 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz/2024 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) kıst maaş alan personele 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.


Pelinin1
Memur
17 Temmuz 2024 17:14

20 haziranda kısıtlı maaş yaptılarsa farkı vermeleri gerek, maaşını henüz almadıysan zaten maaşın katsayısı zamlı hesaplanır

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