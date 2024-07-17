KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 17:14
2024 Kpss Lisans Düz Memur Ataması

Arkadaşlar merhaba. Kamu'ya düz memur olarak girebilmek için en az kaç puan almak gerekiyor. Aslında ben mühendislik bitirdim ve benim bitirdiğim mühendislik alanından kamuya ne yazık ki hiçbir şekilde alım olmuyor. Koskoca 10 yılda taş çatlasın 2 veya 3 kişi alınmıştır. O kadar vahim ki durum sürekli memurlar.net'i takip etmeme rağmen ilanlarımız bile çıkmıyor. Birkaç ay özelde(kendi alanım bile olmayan bir iş yerinde)iş tecrübem olmuş olsa da sağlık sorunlarım nedeniyle bırakmak zorunda kaldım çünkü özel sektör bir veya iki defa hastaneye gidip gelmeme izin veriyor. Üzgünüm ki üçüncü de kapı dışarı ediyorlar. 4 sene boyunca Türkiye de başvuru yapmadığım hiçbir şirket kalmamışken artık devleti seçmek zorunda kaldım. Çünkü her iki taraftan da elim kolum bağlandı. Merkezi alımlar da merkezi alım olmayan bakanlıkların kendi ilan alımlarında puanlar önceki seneler kaçtı bu sene kaç olur. Yıllara göre alım sayısı nedir inanın hiç bilmiyorum. İnternetten araştırsam da sağlıklı bilgilere ulaşamadım. Şimdiden yardımcı olacak herkese teşekkür ederim.


furkan yedek
Şef
17 Temmuz 2024 17:21
alıma göre değişir
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