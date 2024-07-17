Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Temmuz 2024 17:30
2024 eş durumu hk.
merhabalar eşim öğretmen ben ise 657 ye tabii sağlık personeliyim eşim benim bulunduğum ile eş durumu tayini yapacak ancak benden istenen belgelere ulaşamadım bu konuda yardımcı olabilecek birisi varmi acaba benim hangi belgeleri vermem gerekiyor

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