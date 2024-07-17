KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 17:46
Merkezi atamadan TPAO ya

Arkadaşlar ben 2024/1 merkezi atamasinda makine mühendisliği tercihlerini yaptım .Ancak daha öncesinde TPAO da mülakata da girdim.simdi merkezi atama önce açıklanırsa ve TPAO ya yerlesirsem bırakıp geçme durumum var mı ?Bilen lütfen yazsın


the back of furkan
Şef
17 Temmuz 2024 18:03

olur

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