KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 17:47
2024/1 kpss tercihleri açıklanma zamanı

arkadaşlar tercihler ne zaman açıklanıyor?


the back of furkan
Şef
17 Temmuz 2024 17:53

puan ve bölüm nedir üstad?

2022/2 son başvuru 28 Aralık 2022 - Açıklanma 3 ocak 2023 - 6 gün

2023/1 son başvuru 13 Temmuz 2023 - Açıklanma 27 Tem 2023 - 14 gün

2023/2 son başvuru 27 Aralık 2023 - Açıklanma 08 Ocak 2024 - 12 gün

2024/1 son başvuru 18 Temmuz 2024 - Açıklanma = 24 temmuz da olabilir 31 temmuz da. Ama ağustos'a kalmaz bence


draen
Memur
17 Temmuz 2024 17:56

teşekkür ederim

the back of furkan, 40 dk. önce

puan ve bölüm nedir üstad?

2022/2 son başvuru 28 Aralık 2022 - Açıklanma 3 ocak 2023 - 6 gün

2023/1 son başvuru 13 Temmuz 2023 - Açıklanma 27 Tem 2023 - 14 gün

2023/2 son başvuru 27 Aralık 2023 - Açıklanma 08 Ocak 2024 - 12 gün

2024/1 son başvuru 18 Temmuz 2024 - Açıklanma = 24 temmuz da olabilir 31 temmuz da. Ama ağustos'a kalmaz bence


dgsdgsdgs
Aday Memur
17 Temmuz 2024 18:24

Bir kurumun Bir ilde aldığı memur sayısı 25 kisi. Bir başka şehirde 1 kisi. Hangisine atanma şansı y


dgsdgsdgs
Aday Memur
17 Temmuz 2024 18:26

Yüksek olur

dgsdgsdgs, 9 dk. önce

Bir kurumun Bir ilde aldığı memur sayısı 25 kisi. Bir başka şehirde 1 kisi. Hangisine atanma şansı y

Toplam 4 mesaj

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