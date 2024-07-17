Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2024 18:56
2024 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN ATAMA KURASI EŞ DURUMU

Merhaba ben istifa sonrası tekrardan yeniden atanmak için başvuru yaptım. Tercihlerimde boş kalan yerlere genel kura ile atanmayı evet seçtim. Eşim Antalya Eğitim araştırmada hemşire, bu durumda herhangi bir ile atamam olması durumunda eş durumuyla birleşme oluyor mu?

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