KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 19:20
Kpss 2024 inşaat mühendisleri
inşaat mühendisliği araması ne kadar olur acaba ? meslektaşlarım netleriniz nasıl? benim gy 39 gk 41 civarı olacak sanırım çok zor olduğunu tahmin ediyorum hepimiz için hayırlısı olsun

kerem900
17 Temmuz 2024 19:23
*Ataması olacak,klavye hatası olmuş

issizinsaatci34
Aday Memur
17 Temmuz 2024 20:00

Bu yıl inşaatçılardan fazla talep yok. Zaten bölümün puanı absürt düştü. 10 sene sonra 80le falan almaya başlar inşaat.

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