Kpss 2024 inşaat mühendisleri

inşaat mühendisliği araması ne kadar olur acaba ? meslektaşlarım netleriniz nasıl? benim gy 39 gk 41 civarı olacak sanırım çok zor olduğunu tahmin ediyorum hepimiz için hayırlısı olsun

inşaat mühendisliği araması ne kadar olur acaba ? meslektaşlarım netleriniz nasıl? benim gy 39 gk 41 civarı olacak sanırım çok zor olduğunu tahmin ediyorum hepimiz için hayırlısı olsun