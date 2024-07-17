Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Temmuz 2024 19:36
osym üzerinde üniversiteye alım
arkadaşlar 2024/1 merkezi alımda üniversite hastanesi kadro açmış. bu kadro 3+1 mi yoksa çakıllı mı? tayin ve diğer özlük hakları var mı? yardımcı olur musunuz?

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