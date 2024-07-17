KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 19:43
Türkçenin zor olmasının Ea'lara yaramış olması

Zaten gk ve türkçe onlara hitap ediyordu. Mühendisler bir tık geride kalır bu sınavda bence. Birinci hukuk mezunu bir kişi olacak. Yine absürt yapan bir inşaatçı çıkmazsa.


LindaLimonata
17 Temmuz 2024 19:47
ea diye Türkçesi iyi olur gibi bir genelleme. bilemedim. ea okurken bu soruları çözmeyi öğretmediler; bol bol okuyan dolayısıyla da muhakeme yeteneği iyi olanlar çözebilirdi ancak bu soruları.

dgsdgsdgs
Aday Memur
17 Temmuz 2024 19:48

Yapan yapiyor. Siz şu an şişli puslu havada yolu görmeye çalışıyorsunuz ama yine yapabilen yaptı.


ROCKYBALBOA7777
Aday Memur
17 Temmuz 2024 19:48

Tam tersi. İstediğiniz kadar daha önce iyi paragraf yapmış olun bu sınavda tamamen şans işiydi. Kimi daha önce full yapmasına rağmen 7 8 yanlış yaptı. Turkcede iyi olduğunu düşünen çoğu insan ise sorulardan çok hatayı kendinde aradığı için Matematik'e az sure ayirdi. Birçok mühendis Matematik'ten başlayıp 25 üstü yapıp Türkçeye geçmiş. TMciler ise ilk Türkçeden başladığı için dağıldı. Bu sınavda Türkçeye 50 dakika ayıran belki 30 dk ayırandan az yapmış olabilir. Çünkü bu metinleri istediğiniz kadar okuyun net bir sonuç çıkmıyordu. Matematik ise süre ayırdığınız takdirde 25 üstü yapılacak seviyedeydi. Zaten sosyal medyada birçok mühendis Mat sayesinde fark yaratmış


issizinsaatci34
Aday Memur
17 Temmuz 2024 20:12

Türkçe kafa dinçliği ister. Önce matematikten başlayan vardır elbette ama azdır. Matı da küçümseme yani 1 tanesi 2 cevaplı, 2 tane de zor soru var(saat ve şekil olasılığı). Tabii işlem yeteneği orta üstü olanlar için bile matematik 45-50 dk.

ROCKYBALBOA7777, 26 dk. önce

Tam tersi. İstediğiniz kadar daha önce iyi paragraf yapmış olun bu sınavda tamamen şans işiydi. Kimi daha önce full yapmasına rağmen 7 8 yanlış yaptı. Turkcede iyi olduğunu düşünen çoğu insan ise sorulardan çok hatayı kendinde aradığı için Matematik'e az sure ayirdi. Birçok mühendis Matematik'ten başlayıp 25 üstü yapıp Türkçeye geçmiş. TMciler ise ilk Türkçeden başladığı için dağıldı. Bu sınavda Türkçeye 50 dakika ayıran belki 30 dk ayırandan az yapmış olabilir. Çünkü bu metinleri istediğiniz kadar okuyun net bir sonuç çıkmıyordu. Matematik ise süre ayırdığınız takdirde 25 üstü yapılacak seviyedeydi. Zaten sosyal medyada birçok mühendis Mat sayesinde fark yaratmış

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