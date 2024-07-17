Türkçenin zor olmasının Ea'lara yaramış olması

ea diye Türkçesi iyi olur gibi bir genelleme. bilemedim. ea okurken bu soruları çözmeyi öğretmediler; bol bol okuyan dolayısıyla da muhakeme yeteneği iyi olanlar çözebilirdi ancak bu soruları.

ea diye Türkçesi iyi olur gibi bir genelleme. bilemedim. ea okurken bu soruları çözmeyi öğretmediler; bol bol okuyan dolayısıyla da muhakeme yeteneği iyi olanlar çözebilirdi ancak bu soruları.