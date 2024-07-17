KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 20:00
TCDD Hat onarım bakım memuru (3293)

Merhaba. TCDD kurumu 2024/1 merkezi atamalarında 3293'ten 88 adet Hat onarım bakım memuru alımı yapacak. 2023/2'de 57 kişi almış. son atanan 77,8 puanı var. Bu atamada puanlar kaça kadar düşer. Puanım 75,2 gelir mi?

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