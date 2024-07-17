Katiplik mi Avukatlık mı

Arkadaşlar nasip olursa bu sene hukuk fakültesini bitireceğim önceliğim hakim savcı olmak ama olmazsa eğer mesleği bırakıp avukatlık yapmalı mıyım sizce? Avukatlığın hali ortada, yaşım 28 bu saatten sonra avukatlık mesleğinde başarılı olur muyum bilmiyorum? En azından düzenli bir maaşım var 35 yaşına kadar hakim savcılık peşinde koşarım olmazsa devam ederim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?

Arkadaşlar nasip olursa bu sene hukuk fakültesini bitireceğim önceliğim hakim savcı olmak ama olmazsa eğer mesleği bırakıp avukatlık yapmalı mıyım sizce? Avukatlığın hali ortada, yaşım 28 bu saatten sonra avukatlık mesleğinde başarılı olur muyum bilmiyorum? En azından düzenli bir maaşım var 35 yaşına kadar hakim savcılık peşinde koşarım olmazsa devam ederim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?