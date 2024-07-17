Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2024 20:07
Katiplik mi Avukatlık mı
Arkadaşlar nasip olursa bu sene hukuk fakültesini bitireceğim önceliğim hakim savcı olmak ama olmazsa eğer mesleği bırakıp avukatlık yapmalı mıyım sizce? Avukatlığın hali ortada, yaşım 28 bu saatten sonra avukatlık mesleğinde başarılı olur muyum bilmiyorum? En azından düzenli bir maaşım var 35 yaşına kadar hakim savcılık peşinde koşarım olmazsa devam ederim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?

Başkkatip1907
Aday Memur
17 Temmuz 2024 20:13

Böyle bir soru soruyorsan, memur olarak devam et kardeşim.

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