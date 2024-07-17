Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 20:17
EÜAŞ çalışanı var mı?

arkadaşlar merhaba eüaşda çalışan işçi varmı aranızda

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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