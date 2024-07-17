Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 21:15
Mazeret tayini (P.M öğretmen)

Bu sene şark iline atandım. Eşim kadrolu öğretmen bana tabi olarak gelecek. Kendisinin atanması için polis memurunun göreve başlaması lazım demişler süreç böyle mi işliyor?


sımseeekk
Şef
17 Temmuz 2024 21:31
kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin

Bytraffic
Aday Memur
17 Temmuz 2024 21:46

O zaman atama onay belgesini sadece okula vericez. Tercih döneminde de il den okullar seçilecek

sımseeekk, 23 dk. önce
kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin

sımseeekk
Şef
17 Temmuz 2024 21:47
evet kardeşim yani başvuru belgen atama onayın olacak
Bytraffic, 8 dk. önce

O zaman atama onay belgesini sadece okula vericez. Tercih döneminde de il den okullar seçilecek

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