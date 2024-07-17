Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Temmuz 2024 21:15
Öğretmen-Polis mazeret ataması

Bu sene şark iline atandım. Eşim kadrolu öğretmen bana tabi olarak gelecek. Kendisinin atanması için polis memurunun göreve başlaması lazım demişler süreç böyle mi işliyor?


sımseeekk
Şef
17 Temmuz 2024 21:31
kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin

Bytraffic
Aday Memur
17 Temmuz 2024 21:46

O zaman atama onay belgesini sadece okula vericez. Tercih döneminde de il den okullar seçilecek

sımseeekk, Dün
kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin

sımseeekk
Şef
17 Temmuz 2024 21:47
evet kardeşim yani başvuru belgen atama onayın olacak
Bytraffic, Dün

O zaman atama onay belgesini sadece okula vericez. Tercih döneminde de il den okullar seçilecek


knn
Aday Memur
18 Temmuz 2024 11:02

Malesef il emri bu yıl kaldırıldı.

sımseeekk, Dün
kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin

sımseeekk
Şef
18 Temmuz 2024 11:04
işte bunun için dedim kardeşim eşinin tayini çıkmazsa il emri de verilmezse ayrı kalırlar o yüzden eşinin tayini çıkmadan ilişki kesmesin
knn, 2 saat önce

Malesef il emri bu yıl kaldırıldı.


knn
Aday Memur
18 Temmuz 2024 11:10

Eşinin mazeret tayini isteyebilmesi için başlama yapmanıza gerek yok. Eş durumu ataması için sağlık bakanlığı göreve başlama istiyor, milli eğitim istemiyor. Atama onayı alıp onunla başvurabilirsiniz. Fakat bu yıl il emri kalktığı için dikkatli tercih yapmanız gerekiyor. Eşinizin tayini açıklanmadan ilişik kesmeyin. Eğer çıkmaz ise bu durumu mazeret gösterip bir yıl durdurabilirsiniz kendi gidişinizi.

Eşinizin ataması cıkmaz ise ücretsiz izin hakkı verdiler yada bizi uygun olan bir ilde birleştirin diye dilekçe alıyor artık milli eğitim.


girdapp
Aday Memur
18 Temmuz 2024 11:44

1.7 Ağustos arası ön tercihler yapılacak. EGM yetiştirir mi o zamana .


girdapp
Aday Memur
18 Temmuz 2024 11:45

Geçen sene mazeretler 10 Ağustostu. İnşallah yetiştirirler


istifaederim
Aday Memur
18 Temmuz 2024 12:13

kardeşim atama onayını bulunduğun ildenmi alacaksın yoksa şark ilindenmi alacaksın?

sımseeekk, Dün
kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin
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