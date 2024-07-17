Öğretmen-Polis mazeret ataması

kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin

kardeşim git personel şubeden atama onayının bi onaylı nüshasını al.sonra git okul müdürü ne ver sisteme işlesin .o il açılacak ve tayın ona göre açılacak .aha eşinin tayını çıkmazsa bi ihtimal.riske girme.il emriveriyolar ama eşinin tayını çıksın birlikte kesip gidin