Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Temmuz 2024 21:18
Mazeret tayini

Polis memuru olarak çalışıyorum doğu iline bu sene atamam çıktı. Eşim öğretmen kendisine sizin atamanizin olması için eşinizin görev yerine başlama yapması lazım demişler. Konu hakkında bilgi verebilecek var mıydı.


berkaydal
Aday Memur
17 Temmuz 2024 21:24

Öyle bir şey yok. Tayin belgeniz yeterli.


Bytraffic
Aday Memur
17 Temmuz 2024 21:40

Teşekkür ederim.

berkaydal, 30 dk. önce

Öyle bir şey yok. Tayin belgeniz yeterli.


mobidikocal
Aday Memur
17 Temmuz 2024 21:53

Bakanlık oluru yeterli

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