Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2024 21:26
Eş durumu (acil)

Merhabalar eşim Muğla?da hemşire olarak görev yapıyor Aydın iline tayin istedik. Ben de Paramedik olarak çalışıyorum. Bölge hizmet grubunda ise hemşirede her iki il 2/B sinde. Paramedikde ise Aydın 2/B Muğla 2/D ret gelir mi , kabul mü edilir? Bilen lütfen cevap yazsın.

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